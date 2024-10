Palermo – Salernitana, Dionisi in conferenza stampa / VIDEO

L’allenatore del Palermo, Alessio Dionisi, interviene in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Salernitana.

Dionisi sottolinea che la Salernitana è una squadra che gioca con determinazione e possiede valori importanti. Nonostante i numerosi cambiamenti, può contare su giocatori di qualità, anche se finora ha ottenuto meno di quanto meriterebbe. Dionisi ritiene che la sua squadra non debba adeguarsi ai ritmi degli avversari, consapevole che per avere successo bisogna essere squadra, dato che la Salernitana ha le capacità di mettere in difficoltà. È importante mantenere una continuità di prestazione e adottare l’atteggiamento giusto. La squadra sta migliorando, ma c’è ancora margine di crescita.

Riguardo alla formazione, Dionisi ammette di avere ancora dei dubbi, un segnale positivo poiché spera che i giocatori siano desiderosi di conquistarsi un posto. Parlando della prima vittoria al “Barbera”, afferma che più se ne discute, più rischia di diventare un problema, ma non deve essere motivo di preoccupazione. L’obiettivo è mantenere la continuità, indipendentemente dal fatto che si giochi in casa o in trasferta. La partita contro la Salernitana sarà impegnativa, ma Dionisi ribadisce la volontà di ottenere un risultato, consapevole che bisognerà meritarlo con impegno.

