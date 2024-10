Morgia: “Palermo piazza importante, dovrebbe stare fissa in Serie A”

Massimo Morgia, ex allenatore del Palermo dal 1998 al 2000, è stato intervistato per ‘TuttoSalernitana’, trasmissione in onda su SeiTv, e ha parlato della gara che i rosanero dovranno affrontare con la Salernitana. Morgia, infatti, ha allenato Giovanni Martusciello, tecnico dei granata.

“Il Palermo è una piazza importante, è la quinta città d’Italia e dovrebbe stare fissa in Serie A – afferma – . Ha una società importante alle spalle, strutturata per fare un campionato di vertice. Sarà una partita difficile ma il calcio è bello perchè non è come negli altri sport dove vincono sempre i favoriti ma lascia margine a tutti di fare le loro partite”.

Su Martusciello, dice: “Era un centrocampista importante. L’ho avuto quando era appena rientrato da un infortunio ma era un ragazzo intelligente. Ha lavorato con allenatori importanti ed ha appreso molto, da Sarri in particolare”.

LEGGI ANCHE

PALERMO – SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI