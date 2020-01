Momenti delicati e decisivi per il futuro societario, ma il Catania guarda anche al mercato e al primo rinforzo. E si tratta di un ritorno: è Kalifa Manneh, che è rientrato dal prestito alla Carrarese.

IL COMUNICATO

Il Calcio Catania comunica di aver definito con la Carrarese Calcio la risoluzione consensuale della cessione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kalifa Manneh, giunto in tarda mattinata a Torre del Grifo. Il centrocampista si è aggregato ai rossazzurri già in occasione della seduta pomeridiana odierna. L’atleta gambiano, che con la formazione toscana ha collezionato 15 presenze e realizzato un gol nel girone A del campionato Serie C 2019/20, affida al sito ufficiale un breve commento: “Torno a casa e sono felice di poter indossare nuovamente la maglia del Catania, che è sempre stata nel mio cuore. L’esperienza vissuta a Carrara è stata utile e mi ha permesso di crescere: ho trovato spazio, da titolare o da subentrato, finché le società non hanno raggiunto l’intesa per il mio rientro. Sto bene e sono immediatamente disponibile: metterò il massimo impegno e spero di poter dare un contributo importante in questo nuovo anno. Ringrazio tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno dimostrato grande affetto e stima”.