Il parere degli esperti. La Gazzetta dello sport edizione Sicilia passa in rassegna il punto di vista di alcuni voti noti della Serie B e del calciomercato, soprattutto quello del Palermo, partendo però da una considerazione praticamente unanime: i rosanero sono già forti così.

CALCIOMERCATO: LAPADULA RIFIUTA LA SERIE B

Intervistato da Giovanni Di Marco, Pierpaolo Marino ribadisce: “È ovvio che un tito­lare va via, deve essere sosti­tuito. Ma se Stellone a fine mese avrà gli stessi giocatori sui quali ha puntato fino ad ora il Palermo rimane una del­ le grandi favorite alla A diret­ta. Il mercato invernale non muove mai grosse cifre: sarà un mercato povero, qualche scambio, qualche prestito; conterà la fantasia. E occhio al Lecce“. Dello stesso parere Alessandro Calori: “Non è facile trovare l’oc­casione giusta. Inserire in una squadra un giocatore che fino­ra ha giocato poco. Credo che Brescia, Verona e Benevento soprattutto proveranno a rin­forzarsi. I rosanero hanno po­ co da fare”.

Stefan Schwoch ribadisce: “Sono curioso di vedere come si muoverà il Palermo. Stellone non ha ancora per­so, mi pare che pure coloro che sono a scadenza di con­tratto stanno dando il loro. Che cosa vuoi an­ dare a toccare?”. E Roberto Boscaglia, oggi all’Entella in C, sottolinea: “A gennaio è difficile risol­vere i problemi. Ma il Palermo non ne ha tantissimi, ed è su­per competitivo. A centrocam­po forse serve qualcuno. E sa­rebbe opportuno affrontare la questione giocatori in scaden­za, per evitare scompensi den­tro lo spogliatoio”.

LEGGI ANCHE

BORSA DI LONDRA, ORE 7.00: SPORT CAPITAL LANCIA L’AUMENTO DI CAPITALE

PALERMO: SONDAGGIO PER FALZERANO

BOLOGNA- RISPOLI: CONTATTI RIALLACCIATI

CALCIOMERCATO, SI PARTE. I PICCOLI RITOCCHI DEL PALERMO E I PIANI DELLE RIVALI