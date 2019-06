Parla Fabio Lupo. L’ex direttore sportivo del Palermo dice la sua sul momento del Palermo in vista dell’inizio del calciomercato e lancia un messaggio chiaro in termini di prospettiva: anche con un basso budget non bisogna necessariamente rinunciare a puntare in alto.

MERCATO PALERMO: CINQUE GIOCATORI VERSO LA CONFERMA

Intervistato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, Lupo parla anche delle vicende della giustizia sportiva: “Non si dovrebbe arrivare a certe situazioni. Si tratta di cose pregresse che andrebbero verificate prima, invece si arriva a situazioni drammatiche che a volte vengono risolte, altre volte no. Ridurre i costi a Palermo? Brescia, Lecce e il Cittadella dimostrano che in Serie B le idee valgono più dei soldi. Se si hanno delle idee, allora si può far bene, senza necessariamente spendere chissà quale budget. Austerità e raziocinio non vanno necessariamente in controtendenza con le ambizioni e con i sogni“.

Lupo non vuole fare paragoni con il mercato dell’anno scorso e quello che verrà, ma sottolinea: “É chiaro che lo scorso anno le plusvalenze siano state importanti per il bilancio, soprattutto con La Gumina e Coronado. Questa invece è stata una stagione particolarissima, non era facile fare bene perché comunque ci sono giocatori che da due o tre anni vivono una situazione di equilibrio precario. Sicuramente, non avere quel tipo di introiti dal mercato può essere un problema per la nuova proprietà“.

E sui big dice: “Jajalo se ne va? La stima che ho per lui dal punto di vista tecnico e umano è innegabile. Sapete bene che lo avrei trattenuto con tutte le mie forze, però ci può stare, può essere fisiologico. Il ragazzo merita l’opportunità di tornare in Serie A. Si può ripartire anche senza un giocatore importante come lui se si hanno delle idee“.

LEGGI ANCHE

IL NUOVO PALERMO DI MARINO: CENTROCAMPO DA RIFARE

EMBALO VUOLE ANDARE VIA: “A PALERMO, MAI TROVATO STIMA”

PALERMO E IL GIALLO DI ROBERTO LAMANNA

TRE ATTACCANTI E UN REGISTA “VERO”: IL CALCIO DI PASQUALE MARINO