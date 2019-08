Colpo di mercato per il Marsala in vista del campionato di Serie D: il club ha infatti annunciato l’arrivo dal Lecce a titolo definitivo di Mattia Castrovilli, centrocampista classe 2000.

Il comunicato: “L’S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica il secondo movimento di calciomercato in entrata di questa sessione di mercato: diamo il benvenuto al centrocampista Mattia Castrovilli, classe 2000 di Fasano (BR). Castrovilli è un fantasista dalle spiccate qualità tecniche, trequartista naturale ma all’occorrenza mezzala di centrocampo ed esterno d’attacco. Il giovane salentino proviene dal Lecce (Serie A), squadra in cui ha affrontato tutta la trafila del Settore Giovanile fino a vivere da protagonista nel 2018-2019 il Campionato Primavera 2 Girone B (17 presenze e un gol). L’ex giallorosso arriva in azzurro a titolo definitivo”.

Contestualmente il club ha annunciato lo svincolo di svariati giocatori: il portiere classe 1999 Giovanni Compagno, il difensore classe 1999 Marco De Francesco (di ritorno dal prestito al Mussomeli in Eccellenza Sicilia Girone A), il difensore classe 2001 Vincenzo Genna, il difensore classe 2001 Michele Sala, il centrocampista classe 1999 Marco Ciancimino, il centrocampista classe 1999 Angelo Di Maggio (di ritorno dal prestito alla Folgore Sant’Agata in Eccellenza Sicilia Girone A), l’attaccante classe 2001 Federico Aiello, l’attaccante classe 1997 Francesco Bonfiglio, l’attaccante classe 2001 Gaspare D’Antoni, l’attaccante classe 2000 Luca Di Girolamo, l’attaccante classe 1995 Giuseppe Prestia, l’attaccante classe 1996 Carmelo Giannusa (di ritorno dal prestito al Mazara Calcio in Eccellenza Sicilia Girone A), l’attaccante classe 2000 Marco Mazzara”.

