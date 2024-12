Mondiali, la Fifa ha ufficializzato le sedi del 2030 e 2034

La Fifa ha ufficializzato le sedi del Mondiale 2030 e 2034. Il Mondiale del 2030 verrà svolto tra Spagna, Marocco, Portogallo e una parte di Sudamerica ovvero Argentina, Uruguay e Paraguay.

Per quanto riguarda il 2034, l’edizione del Mondiale verrà svolto in Arabia Saudita. Quest’ultima era l’unica candidata per ottenere lo svolgimento del torneo, come è successo al Qatar nel 2022. Le temperature estive alte potrebbero far spostare l’evento nei mesi invernali proprio come nel 2022.

La decisone è stata presa dalla FIFA tramite un congresso virtuale. Il Mondiale del 2026 si svolgerà invece nelle nazioni di Messico, Stati Uniti e Canada.





