MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

NAPOLI – MILAN 0 – 4 | Marcatori: 17′ p.t. Leao (M); 25′ p.t. Brahim Diaz (M); 14′ s.t. Leao (M); 22′ s.t. Saelemaekers (M)

Clamoroso al “Maradona”. In un momento delicatissimo il Milan sfodera la partita perfetta e batte nettamente il Napoli con quattro gol di scarto. E questa gara era solo l’antipasto della doppia sfida in semifinale di Champions League, più aperta che mai.

Il Milan approccia il primo tempo alla grande. Pioli sceglie di tornare al 4-2-3-1, con Bennacer alto su Lobotka e Krunic nella zona di Kvara, e la squadra ritrova delle certezze che aveva perso nell’ultimo periodo.

Il Napoli soffre a centrocampo e sulla fascia sinistra: è infatti Brahim Diaz a ‘inventare’ il primo gol, con un bel dribbling su Mario Rui e il filtrante giusto per Leao, freddissimo davanti a Meret. Brahim poi si mette in proprio ed è bravissimo a insaccare di sinistro da dentro l’area di rigore. Gli uomini di Spalletti alzano il ritmo nel finale di tempo ma non riescono a creare grosse occasioni.

I rossoneri entrano in campo nel secondo tempo con lo stesso piglio e, dopo aver rischiato in un paio di occasioni, chiudono la partita con Leao, bravissimo a ‘bucare’ Meret con un tiro di sinistro. Il Napoli accusa il colpo e offre il fianco alle offensive rossonere, così è Saelemaekers a fissare il risultato sullo 0 – 4 .

SERIE A, I RISULTATI DELLA 28a GIORNATA

NAPOLI (4-3-3): Meret 5.5; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5.5, Kim 5 (dal 36′ s.t. Jesus s.v.), Mario Rui 5.5; Anguissa 4.5, Lobotka 4.5 (dal 23′ s.t. Ndombele 5.5), Zielinski 4.5 (dal 23′ s.t. Elmas 5.5); Politano 5 (dal 23′ s.t. Lozano 5.5), Simeone 5.5 (dal 32′ s.t. Raspadori 5.5), Kvaratskhelia 5.5.

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6, Kjaer 6.5, Tomori 6, Theo Hernandez 6.5; Krunic 6.5 (dal 38′ s.t. De Ketelaere s.v.), Tonali 7.5; Brahim Diaz 7.5 (dal 12′ s.t. Saelemaekers 7), Bennacer 6.5 (dal 38′ s.t. Bakayoko s.v.), Leao 8 (dal 28′ s.t. Origi s.v.); Giroud 6 (dal 28′ s.t. Rebic s.v.).

SERIE B, I RISULTATI DELLA 31a GIORNATA

I MIGLIORI

Leao 8: è tornato. Ritrova il gol dopo un lungo periodo di digiuno e da lì in avanti la sua prestazione diventa sempre più importante. Mette lo zampino nel raddoppio di Brahim iniziando l’azione e poi è protagonista, nel secondo tempo, di una grandissima rete col sinistro alla ‘sua’ maniera.

Brahim Diaz 7.5: i primi 30 minuti della sua partita sono strepitosi in termini d’intensità e qualità. Il movimento da destra al centro del campo manda in tilt il pressing del Napoli, poi lui ci mette giocate notevoli come il dribbling e assist per il gol di Leao e la rete personale. Deve uscire nei primi minuti del secondo tempo, non stava bene dal punto di vista fisico.

Tonali 7.5: recupera a sinistra, poi lo trovi a impostare sulla destra, poi alto in pressing, poi rapido a ripartire. È ovunque, corre per tre (decisivo nel gol di Leao che ‘chiude’ la partita), insieme a Krunic e Bennacer garantisce filtro alla difesa e palloni ‘puliti’ agli attaccanti. Serata di grazia, come tutta la squadra.

I PEGGIORI

Anguissa – Lobotka – Zielinski 4.5: travolti dal centrocampo del Milan. Lobotka viene pressato a uomo da Bennacer e non riesce a entrare in partita; Zielinski ‘vaga’ per la trequarti e perde il pallone nell’azione del secondo gol di Leao; Anguissa sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. Una partita storta può capitare anche a loro, trascinatori ‘oscuri’ del Napoli.

Di Lorenzo 5: la fascia sinistra del Milan viaggia come ai vecchi tempi e il capitano azzurro non riesce ad arginarla, anche perché poco aiutato da Politano (poi Lozano) e Anguissa. Non è lucido nemmeno in fase offensiva, forse paga – in termini di fatica – la doppia partita da titolare con la Nazionale.

LEGGI ANCHE

SERIE C, I RISULTATI DELLA 35a GIORNATA