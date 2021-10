MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Gaetano Nicolosi, il nuovo presidente della Sigi (che ha sostituito Ferraù), è stato intervistato dal quotidiano La Sicilia per parlare dei continui problemi finanziari del Catania, che nei prossimi giorni dovrà affrontare delle scadenze per alcuni pagamenti.

“Ricapitalizziamo tutti entro lunedì – afferma Nicolosi – nessuno è escluso: salviamo il club oppure vadano via tutti i soci e continuo da solo. Mi auguro che prevalga il buonsenso”.

Intanto, dopo il ‘botta e risposta’ fra Maugeri (ormai ex socio Sigi) e Ferraù, si avvicina la data per pagare gli stipendi dei giocatori: se non dovesse essere rispettata, ci saranno dei punti di penalità per gli etnei. Il Catania non ha rispettato la scadenza estiva e, probabilmente, verrà penalizzata già per quello.

