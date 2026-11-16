Nuova avventura in panchina per Lamberto Zauli, che riparte dal Forlì. L’ex calciatore del Palermo è stato ufficializzato come nuovo allenatore della prima squadra biancorossa, dopo una carriera da tecnico che lo ha visto guidare diverse formazioni tra professionisti e settore giovanile. Per Zauli si tratta di una nuova sfida in Serie C, con l’obiettivo di rilanciare il percorso della squadra.

Il comunicato

“La società Forlì Football Club comunica di aver affidato la panchina della Prima Squadra a Lamberto Zauli. L’allenatore romano, classe 1971, porta in dote un bagaglio di grande esperienza sia da calciatore nei massimi campionati nazionali, sia da allenatore. Nel corso della sua carriera in panchina ha infatti guidato realtà importanti del panorama professionistico e giovanile italiano, tra cui Juventus Primavera e Under 23, Südtirol, Crotone e Perugia, distinguendosi per la valorizzazione dei giovani ed uno stile di gioco propositivo.





Il Club, oltre a ufficializzare il nuovo tecnico, conferma lo staff tecnico: Gianluigi Bamonte, Giuliano Morena, Andrea Spinelli, Alessandro Romagna e Leonardo Boi. La società desidera ringraziare sentitamente Gianluigi Bamonte per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento al Club e nell’aver guidato la squadra con impegno in questa fase di transizione. La società rivolge a Lamberto Zauli un caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova avventura in biancorosso”.