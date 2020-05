E’ il 23 maggio 1974 e il Palermo affronta la sua prima storica finale di Coppa Italia. La squadra di Viciani e Barbera, che milita in Serie B, affronta il Bologna, che, come riportato da Il Giornale di Sicilia, era una delle squadre più blasonate d’Italia.

Arbitra Sergio Gonella, per una direzione di gara che passerà alla storia come una delle peggiori in una finale di Coppa. Il Palermo domina, ma il gol segnato da Magistrelli alla mezz’ora, viene pareggiato allo scadere da un rigore di Savoldi. Punizione ingiusta per i rosa, vista anche l’inesistenza di un contatto tale da fischiare fallo.







Il Palermo perderà la partita ai calci di rigore, fatali gli errori di Vullo e Favalli. Il primo, intervistato dal quotidiano ammette: “Brucia ancora, la squadra fece una prestazione eccellente. Il presidente Barbera e il figlio Ferruccio avrebbero meritato quella vittoria“.

