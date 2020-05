Il 24 maggio del 2015 Paulo Dybala salutava il Palermo dopo 3 stagioni e 21 gol segnati. La Joya aveva già trovato da un paio di settimane l’accordo con la Juventus e dopo non aver giocato le ultime partite per evitare di compromettere la trattativa, scese in campo al Barbera per l’ultima di campionato in casa contro la Fiorentina.

Il Palermo era già salvo, la Fiorentina era invece in lotta agguerrita per una posizione ‘europea’. Per i rosa, come riporta Il Giornale di Sicilia, presto il risultato passò in secondo piano. Ci fu anche spazio per fare ‘pace’ con Josip Ilicic, alla prima al Barbera da avversario, fischiato incessantemente per i primi minuti, e ‘perdonato’ infine dopo un suo grandissimo gol che il pubblico della Favorita premiò con un applauso.







Il risultato finale fu 2 – 3 per la Viola. A fine match il campioncino argentino, ‘u picciriddu’, ebbe il suo meritato spazio per salutare per bene i tifosi che avevano ammirato le sue giocate dal 2012, con giri di campo e palloni regalati alla curva.

