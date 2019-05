ORE 13.45 – É terminata la conferenza stampa di presentazione di Arkus Network.

ORE 13.44 – Tuttolomondo: “Pubblicità allo stadio? Un problema alla volta…”.

ORE 13.42 – Tuttolomondo: “Saremo allo stadio sabato con circa 40-50 persone del gruppo management. Staremo vicini alla città”.

ORE 13.41 – Radicini (Mediagol): “Ci sarà l’aiuto di imprenditori palermitani?” Albanese: “Abbiamo manifestato al dottor Macaione di entrare in società con una piccola quota. Siamo un gruppo di professionisti che metteranno 1 milione e mezzo/2 milioni e staremo vicini alla società”.

ORE 13.40 – Tripi (Repubblica): “Come si risolve il caso Mepal?” Tuttolomondo: “Ci siamo accollati il debito. Più facile di così non si può…”

ORE 13.39 – Giardina: “Le recenti esperienze di Lucchesi non sono state delle migliori…” Lucchesi: “Spesso mi chiamano per dare una mano ai malati. Al Pisa ho portato Gattuso e siamo andati in Serie B. A Latina per evitare il fallimento e ci sono riuscito, accompagnandolo fino all’asta. Non ho fatto avventure fallimentari, non sono il più bravo ma tra i più bravi. Qualche volta mi riesce, altre volte no”.

ORE 13.37 – Vannini: “Lucchesi ha lavorato come advisor per Follieri?” Lucchesi: “Confermo, Follieri ha contattato Zamparini a maggio/luglio 2018. La trattativa Follieri si è arenata, poi ha provato a riproporsi ma non si è conclusa. La nuova proprietà mi ha contattato tre mesi fa. Sono molto felice di essere a Palermo, sono motivato. Non in sostituzione di altre professionalità esistenti, ma in completamento”.

ORE 13.35 – Tuttolomondo: “Come rispondiamo al comunicato dei tifosi? Ci fa piacere avere il fiato sul collo dei tifosi. Noi rispettiamo tutti, a prescindere dalle ideologie. Ho grande stima per loro”.

ORE 13.33 – Tuttolomondo: “Perchè nessun incontro con il sindaco? Vuole aspettare le carte, lo ringrazio per la precisazione. Noi non vogliamo metterla sul piano politico. Velocizzeremo i tempi sulla consegna dei documenti in Figc o Lega”.

ORE 13.30 – Foschi: “Dovevo andare via, invece rimango? Non ho mai detto che rimango o vado via. Ho già pensato troppo alla società, ora mi concentro sul campo”.

ORE 13.25 – De Angeli: “Arkus, rispetto a York, si è offerta di acquistare subito, sia in A che B. York voleva acquistare “il tempo” per decidere se acquistare”.

ORE 13.20 – Giardina (GdS): “Avete trattato l’acquisto del Genoa?” Tuttolomondo: “Smentisco di aver trattato il Genoa. Ho avuto un incontro con Preziosi ma per altri discorsi”.

ORE 13.16 – Norrito: “Quale sarà il budget di investimenti sulla squadra?” Tuttolomondo: “Vediamo in che campionato giocheremo e poi moduleremo i nostri interventi, prima pensiamo ai debiti. Con Lucchesi abbiamo immaginato il nuovo modello del Palermo”. Risponde anche Lucchesi: “Se andiamo in Serie A è tutto più facile. In B, l’esercizio andrà in perdita per fare il campionato da protagonista, subito con l’obiettivo promozione. Ringraziamo i tifosi per la grande adesione all’iniziativa dei biglietti. La proprietà ha deciso di rinunciare all’incasso e destinarlo in beneficenza, al fine di dare un messaggio di unione e partecipazione. È un grande segnale”.

ORE 13. 15 – Norrito (Repubblica): “Chi ve l’ha fatto fare?”. Tuttolomondo: “Garantiamo nel medio periodo di riuscire a portare l’equilibrio dei conti, poi se non ci volete siamo pronti a passare la mano. Il primo passo è ripianare i debiti”.

ORE 13.12 – Vitale (Gazzetta): “Una volta ripianati i debiti con 30 milioni, come proseguirà la gestione?”. Risponde sempre Salvatore Tuttolomondo: “I 30 milioni ci permettono di ripianare tutti i debiti del Palermo. Siccome ci sono altre progettualità e noi siamo un “modesto” gruppo imprenditoriale, abbiamo rapporti con altri fondi che potranno aiutarci in futuro. Al momento hanno bussato alla nostra porta in due-tre per dare una mano oltre ai 30 milioni. Ma se dovessimo salire in Serie A potrebbero bussare in 10. Serie C? È una grande boutade. Noi siamo qui, sia in Serie A che in B. Se arriva la promozione sarà un grande plauso per tutti. In caso di permanenza in B il Palermo perderebbe 7/8 milioni”.

ORE 13.10 – Iniziano le domande dei giornalisti. Vannini (Corriere dello Sport): “Perchè resta la De Angeli?”. Tuttolomondo: “Daniela De Angeli è con noi perché ha aiutato nel traghettamento, abbiamo avuto modo di apprezzarla. È una stimata professionista che da oltre 40 anni vive di calcio. È colei che con mille difficoltà ha tenuto in vita il Palermo. Poi si possono fare altre considerazioni, ma Daniela De Angeli resta la nostra direttrice amimnistrativa”.

ORE 13.05 – “Il gruppo Arkus sosterrà la società dal punto di vista finanziario. Ci cureremo di tutte le trasferte, chiedendo i soldi solo quando la società sarà in grado di pagare, dando una visibilità diversa al Palermo”.

ORE 13.03 – “Questi soldi servono per i debiti urgenti (fiscali e tributari); all’assolvimento impegni del campionato; al processo di ripiano graduale degli altri debiti per raggiungere l’equilibrio finanziario. Il compito di ripianare i debiti è gravoso. Abbiamo ingaggiato un professionista esperto che verrà a Palermo per dare risposta a tutti i creditori”.

ORE 13.02 – “Non ci servono altri soldi ma tutti coloro che hanno a cuore questa città e il progetto possono partecipare. Sarà una scelta condivisa ma devo rispondere a determinati requisiti”.

ORE 13.01 – “Entro venerdì arriva l’attestazione. E immetteremo altri 3 milioni e 750 mila. Questi 5 milioni però non bastano. Entro il 3 giugno ci siamo impegnati di ripianare tutti i debiti del Palermo, altri 4 milioni circa. Abbiamo in programma di mettere dalle nostre casse 10 milioni, noi non siamo mai andati a bussare alle porte degli altri, ma viceversa”

ORE 13.00 – “Una prima evidenza fonti del danaro necessario per il Palermo è stata già fornita. Noi abbiamo costruito una società di scopo prima di definire l’acquisto versando 100 mila euro. Abbiamo versato in banca 1 milione e 250 mila euro cash“.

ORE 12.55 – “Il nostro progetto industriale coinvolge tutti. Per noi prevale il concetto di appartenenza. La collocazione politica di ognuno di noi è un fatto privato. Siamo un gruppo imprenditoriale e il nostro è un gioco di squadra. È un progetto collettivo legato all’accordo di closing con delle clausole già stabilite”.

ORE 12.50 – Salvatore Tuttolomondo: “Al 31/12/2018 le attività turistiche hanno fatturato 96 milioni. Nelle previsioni puntiamo al 2019 di arrivare a 150 milioni. Il trend di crescita ci dovrebbe portare nel 2020 a 200 milioni. Non abbiamo mai lasciato passeggeri a terra, mi riferisco alla recente polemica. Nel complesso, tra le varie aziende, superiamo abbondantemente i 100 milioni di fatturato”.

ORE 12.42 – Salvatore Tuttolomondo: “Noi siamo italiani-inglesi. Gepro è una holding di diritto inglese che ha il 90% delle quote. Il 5 % è di High Shere Holdings, altri 5% soci privati minori. Nel prossimo futuro, per tanti interessi, abbiamo immaginato di allargare la compagine a terzi investitori con cui abbiamo già contatti. Nei boards delle società partecipate c’è anche Luigi Borri“.

ORE 12.40 – Spazio al cfo (direttore finanziario) di Arkus Network, Salvatore Tuttolomondo che analizza la società: “Arkus Network è una holding di partecipazione che ha come core business il turismo. Per coincidenza sono stato attratto nello scorso dicembre dalle vicende del Palermo”.

ORE 12.37 – Parla il direttore generale, Fabrizio Lucchesi: “Ho avuto l’onore di conoscere Palermo quando lavorano per il gruppo Sensi. Non ho avuto la fortuna di viverla come spero di fare adesso. Palermo è una realtà importante, con grandi potenzialità. Mi sono sentito coinvolto dall’inizio, sono rimasto colpito dalla concretezza: poche cose, dette bene e con grande chiarezza. Ci saranno tanti oneri ma anche onori. Sono contento di lavorare per questa città”.

ORE 12.36 – Pistilli: “Amanda Events sarà il supporto logistico per le trasferte della squadra e tutto quello legato al calcio. Aiuteremo anche per gli eventi di beneficenza, con i tifosi, per la città di Palermo. I fatti parleranno per noi”.

ORE 12.35 – Parola all’a.d. di Arkus Network, Stefano Pistilli: “Amanda Tour ha deciso di differenziarsi dagli altri competitor, abbiamo la fortuna di fare turismo in Italia. La Sicilia ha una grande cultura e storia. Con Confindustria abbiamo in mente un progetto forte”.

ORE 12.34 – Parla, l’a.d. del Palermo, Roberto Bergamo: “Ringrazio la famiglia Tuttolomondo per avermi coinvolto in questo bel progetto. Sono motivato e stimolato, ho trovato una serie di colleghi con cui abbiamo stabilito un buon feeling. Siamo tutti coesi. Il mio accento non è palermitano, ma ho l’orgoglio di poter mettere a disposizione le mie professionalità per questa città”.

ORE 12.33 – Albanese: “Il primo ringraziamento va alla famiglia Tuttolomondo. Ora inizia la sfida vera, che riguarda l’intera città. Ci deve essere unità d’intenti. Questa è la squadra della città e per la città. L’auspicio è quello di rivedere lo stadio pieno sabato e di fare qualcosa di importante”.

ORE 12.32 – Parla il presidente Albanese: “Questo ruolo mi ha spiazzato, entro in un mondo nuovo. Il calcio è la passione della mia vita. Se questo diventa una professione è una cosa eccezionale. Il progetto della famiglia Tuttolomondo è per la città, siamo nelle mani giuste”.

ORE 12.30 – L’a.d. di Sporting Network, Giuseppe Valente: “Ringrazio tutti per l’accoglienza frizzantina e forza Palermo”.

ORE 12.25 – Macaione, con l’aiuto di una serie di slides, illustra la composizione del club e i vari progetti che riguarderanno il Palermo Calcio: “Il piano investimenti sul Palermo ha un’iniziale approviggionamento di 5 milioni. 30 milioni nel futuro prossimo”.

ORE 12.18 – Parla il vice-presidente del Palermo, Vincenzo Macaione: “Oggi conclamiamo una nuova era del Palermo. Sono stato l’advisor della trattativa. Il closing è stato molto duro. Sporting Network è una società di scopo che sarà utilizzata anche per altre acquisizioni, sempre nell’ambito sportivo e ricettivo. Entrerò nell’azionariato della Sporting Network con il 5%. Il 35% delle quote sarà riservato a terzi investitori”.

ORE 12.16 – Tuttolomondo: “Ringrazio il dottor Macaione, che sarà il presidente di Sporting Network e Giuseppe Valente sarà l’amministratore delegato. Ringrazio anche Albanese, che ci ha onorato di accettare la carica di presidente del Palermo. Ringrazio tutto il popolo rosanero per la fiducia nel progetto”.

ORE 12.15 – Tuttolomondo: “Ci sentiamo di garantire l’iscrizione al prossimo campionato in caso di A o B. Vogliamo riportare il Palermo agli antichi splendori. Lucchesi ridisegnerà la struttura del club. Foschi è stato confermato come direttore sportivo, nel segno della continuità. De Angeli sarà il direttore amministrativo”.

ORE 12.13 – Walter Tuttolomondo: “Abbiamo acquistato per un mix di ragioni, tra cui affettive, collegate alle nostre origini familiari. Il nostro padre Antonino, che è mancato di recente, era siciliano; vogliamo continuare a seguire la sua linea. Siamo in Sicilia per le sue attrattive e ci vogliamo sviluppare con le altre aziende del nostro gruppo, nello specifico Amanda Tour e Amanda Events. Vogliamo costruire lo stadio nuovo, grazie all’aiuto di terzi, sempre con il consenso dell’amministrazione comunale”.

ORE 12.10 – Foschi: “Mi accodo alle parole di Daniela. Sapete come abbiamo cominciato quest’estate. Non era facile trovare una vera proprietà che ha voglia di fare cose molto serie. Sono molto contento, la mia sofferenza non era solo per i risultati sul campo. Abbiamo parlato con diversi gruppi ma Arkus è l’unico che l’ha voluto fortemente; si toglieranno grandi soddisfazioni. Spero che si innamorino del Palermo come ho fatto io”.

ORE 12.08 – Inizia a parlare Daniela De Angeli: “Vi ringrazio per essere così numerosi. Ho traghettato insieme a Foschi la società dalle acque tempestose degli inglesi a quelle più tranquille di Arkus. Ringrazio “l’altra” squadra del Palermo, fatta dai miei collaboratori e tutti quelli che ruotano attorno all’ambiente rosanero. Per me è il traguardo più importante”.

ORE 12.05 – La conferenza stampa comincia con un video a sfondo turistico sulla città di Palermo.

ORE 11.58 – Cominciano ad entrare in sala stampa gli esponenti di Arkus Network.

ORE 11.53 – Non c’è ancora alcun tifoso al Mondello Palace, mentre la dirigenza Arkus è già presente e pronta a parlare alla stampa.

ORE 11.52 – La sala meeting è piena di giornalisti e fotografi in attesa della conferenza di Arkus.

La nuova proprietà del Palermo. I nuovi dirigenti del club rosanero e gli esponenti di Arkus Network parlano in conferenza stampa per fornire dettagli e chiarimenti del nuovo corso della società di Viale del Fante.

