Palermo – Bari, Dionisi in conferenza stampa / LIVE

Alessio Dionisi, allenatore del Palermo, interviene in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Bari.

ORE 11.02 – “La classifica non è bella. I punti sono pochi, ma c’è un’altra partita. Possiamo smentire quello fatto nelle gare precedenti. Questi giorni serviranno per capire chi recupera dalla fatica fisica e mentale. Qualche cambiamento negli interpreti ci potrebbe essere”.

ORE 11.04 – “A una squadra di calcio serve ambizione, ognuno di noi la deve avere. Futuro? Per me è domani e dopodomani, in sei giorni giochiamo due partite. È troppo importante quello che facciamo ora. Sicuramente la società ha delle linee guide, nel passato si è condiviso e si continua a condividere, ma ora dobbiamo pensare solo al presente”.





ORE 11.06 – “Non siamo partiti bene, ogni partita sembra l’ultima possibilità per recuperare terreno. Le ultime due gare le abbiamo gestite bene, non posso rimproverare nulla alla squadra sotto il profilo dell’atteggiamento. Dobbiamo essere consapevoli del momento ma non serve la paura. Solo combattendo possiamo uscirne”.

ORE 11.07 – “I punti sono pochi, non era quello che ci aspettavamo. Siamo responsabili, se abbiamo 21 punti è quello che ci meritiamo. Possiamo recuperare terreno, è tutto molto equilibrato. Bisogna essere consapevoli di quello che si sta facendo”.

ORE 11.08 – “Speravo in tutt’altro. L’ambiente reagisce a proprio modo, io più di metterci la faccia e dire che sono responsabile non posso fare. Accetto le critiche, sono uno sprono, ne ho sempre subite. L’importante è non offendere la persona. Meglio contestare l’allenatore che la squadra. Dietro le quinte i rapporti sono buoni, c’è condivisione: tutti siamo responsabili, ognuno per la propria area. Anche dopo la gara col Sassuolo c’è stata condivisione tra me e i dirigenti. L’ambiente non è sereno ma responsabile”.

ORE 11.10 – “In passato ho fatto cose positive, ma ora devo essere giudicato per quello che sto facendo qui. Non siamo riusciti a creare la giusta alchimia in campo. L’entusiasmo lo portano i risultati e l’ambizione. Sono un allenatore, non un mago. Andiamo in campo con 8/11 dell’anno scorso ed è giusto così, la radice è la continuità con la scorsa stagione. In questo momento siamo al di sotto delle aspettative. Il Palermo ha tutte le qualità per venirne fuori”.

ORE 11.15 – “Può darsi che serva più stabilità. Qualche cambiamento c’è stato dopo Carrara, col Sassuolo abbiamo giocato alla pari, ci è mancato qualcosa. Qualche cambiamento potrà esserci, ma senza stravolgimenti”.

