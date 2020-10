Roberto Boscaglia è stato squalificato per una giornata dal Giudice Sportivo di Serie C. Nel comunicato, infatti, si legge che l’allenatore del Palermo è stato sanzionato “per comportamento offensivo e minaccioso verso un tesserato della squadra avversaria“.

L’allenatore, quindi, salterà la partita contro la Turris. A guidare i rosa ci sarà il secondo, Giacomo Filippi.





Boscaglia, però, è in “buona compagnia”; tra i tecnici, sono stati squalificati anche Scienza del Monopoli e Trocini della Virtus Francavilla.

QUI IL COMUNICATO INTEGRALE

