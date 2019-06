É a caccia ai futuri svincolati del Palermo. Una volta che il club rosanero sarà ufficialmente condannato alla Serie D, inizieranno le varie trattative al rialzo per gran parte dei giocatori rosanero. I più gettonati, sono sicuramente i macedoni Nestorovski e Trajkovski.

Il primo potrebbe andare in Serie A (forte interessamento di Torino e Bologna) mentre il secondo dovrebbe finire all’estero. Moreo e Brignoli, invece, potrebbero restare in serie cadetta con l’Empoli che avrebbe raggiunto un accordo di massima con entrambi.

IL PIANO DI FERRERO: “VENDO LA SAMP E COMPRO IL PALERMO”

Vicini ad una sistemazione anche i due terzini, Rispoli e Aleesami che si svincoleranno ufficialmente domani: Rispoli è vicino alla Spal che sta per cedere Lazzari alla Lazio, mentre sul norvegese c’è il forte interessamento del Bologna che gli ha offerto un biennale.

E ancora: c’è la fila in B per Fiordilino che troverà sicuramente una sistemazione in tempi brevi, così come Embalo cercato anche all’estero. Il pezzo pregiato sarà Puscas, che ha attirato l’attenzione dopo il grande europeo. E il Palermo si sgretola sempre di più…

LEGGI ANCHE

L’ANGOSCIA DEI DIPENDENTI: SI PUNTA AL CONCORDATO

I “FANTASTICI ARKUS”: LE PAGELLE IRONICHE DI SATYRICUS

GLI “ANATEMI” DI TUTTOLOMONDO A MACAIONE E ALBANESE