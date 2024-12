Palermo, col Catanzaro non si può sbagliare: ma i giallorossi imbattuti da 10 partite

Dopo aver fallito per l’ennesima volta il proprio esame di maturità, il Palermo per l’ennesima volta non può sbagliare. La partita col Catanzaro è diventata una sfida da vincere a tutti i costi, ma l’avversario è tra i più temibili.

I rosanero si trovano ormai sul fondo della zona playoff e una vittoria del Catanzaro consentirebbe proprio ai calabresi di guadagnare l’ottavo posto, complicando ancora di più una stagione al momento fallimentare.

La società ha scelto di mandare la squadra in ritiro, un tentativo quantomeno di dare una svolta ad un periodo così cupo, in un momento in cui il Palermo ha assoluta necessità di riaccendere la luce.





Il cammino del Catanzaro

Il Catanzaro ha raccolto 20 punti nelle 16 giornate di campionato giocate sino ad ora, alla luce di tre vittorie, undici pareggi e due sconfitte. Uno score che vale l’attuale nono posto, a una sola lunghezza di distanza dal Palermo ottavo.

Le statistiche evidenziano dunque una squadra piuttosto difficile da battere sia in casa che in trasferta (l’unica sconfitta esterna risale al 28 agosto, 2 – 0 contro il Cesena, mentre l’altro unico match perso è quello del 20 settembre, 1 – 2 casalingo contro la Cremonese). I giallorossi non perdono da ben 10 partite e prima della vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato sono arrivati cinque pareggi di fila. Il Palermo affronterà dunque una squadra indubbiamente ostica, ma che allo stesso tempo fuori casa è stata incapace di vincere nelle sette partite giocate.

Nell’ultimo turno di campionato i giallorossi hanno trionfato in casa per 2 – 1 contro il Brescia, in seguito ad un finale ‘pazzo’. Per la squadra di Caserta (ex centrocampista rosanero, nella stagione 2007/08) è stato decisivo un gol al 98’: splendido cross di Scognamillo all’interno dell’area di rigore e incornata vincente di Bonini, che fa impazzire di gioia il “Ceravolo” sommerso da un nubifragio.

La squadra di Caserta deve molti dei punti conquistati in campionato al suo giocatore principe, Iemmello, indubbiamente uno dei migliori centravanti del campionato. Sono ben 9 i gol dell’attaccante, secondo solo a Shpendi nella classifica cannonieri, ad una lunghezza di distanza. A centrocampo si è distinto per il suo contributo alla causa giallorossa Pontisso, autore di 3 gol e 2 assist sino ad ora. Sono 3 invece gli assist del difensore Bonini, protagonista di una buona stagione fino ad ora.

