Sono 10 i confronti in terra siciliana tra Palermo e Cosenza: lo score vede i rosanero in vantaggio avendo vinto 5 volte, pareggiato 4 e perso solo una volta. La prima sfida risale al 15 dicembre 1946, si giocava la 12esima giornata di serie B i rosanero s’imposero con il punteggio di 1-0 con gol al 35′ di Lombardi. Era una B divisa in tre gironi: i siciliani, reduci dalla retrocessione dell’anno precedente, conclusero il girone C del torneo all’ottavo posto.

L’anno successivo un successo rosanero ancora più netto, un 3-0 con la tripletta al 13′, 19′ e 29′ di Aurelio Pavesi De Marco. In quella stagione, il Palermo vince il girone C di Serie B con 46 punti, con il maggior numero di vittorie (19), il minor numero di sconfitte (7), il secondo miglior attacco (66 gol fatti) e la miglior difesa (30 gol subiti).

PALERMO – COSENZA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Siciliani e calabresi si sfidarono nuovamente nel campionato di B a girone unico durante la stagione 63/64: fu un pareggio, il primo tra le due squadre, con i gol al 60′ di Malavasi, al 70′ di Fontana (CO), al 74′ di Marmiroli (CO) e all’85’ di Spagni. La squadra reduce da un’ennesima retrocessione dalla A termina il campionato a metà classifica al 12º posto.

Per tornare ad affrontarsi, Palermo e Cosenza dovettero aspettare 28 anni, ancora in serie B, stagione 91/92, la squadra rosa allenata da Gianni Di Marzo affrontò i calabresi il 12 gennaio 1992. L’incontro terminò con un pareggio per 1-1 con l’autogol al 15′ di Cecconi e la rete di Centofanti nella ripresa. Dopo un solo anno di Serie B il Palermo tornò in C/1 per la classifica avulsa in un finale di stagione molto “chiacchierato”.

Negli anni 90 le due squadre si sono sfidate in Sicilia altre 6 volte con i rosanero vittoriosi in tre occasioni, due i pareggi. Una sola volta i rossoblù sono riusciti a vincere al Barbera. Era la stagione 96/97: il Palermo, aveva in panchina Ignazio Arcoleo, che l’anno prima aveva sfiorato la A con il famoso “Palermo dei picciotti“. Da quella squadra però erano andati via giocatori fondamentali come Berti, Iachini, e Scarafoni, sostituiti da elementi come Bonaiuti, Favi e Saurini che diedero un modesto contributo alla causa. La partita con il Cosenza si giocò il 12 gennaio 1997, fu una netta sconfitta 3-1 con i gol di Logarzo, Biffi, Miceli (CO) e Guidoni (CO). Il Palermo retrocesse in Serie C/1 dopo essere arrivato penultimo in classifica e avere avuto la peggior difesa con 55 gol subiti.

L’ultimo confronto tra siciliani e calabresi al Barbera è datato 26 gennaio 2003, fu una vittoria per 1-0 firmata dall’attaccante Arturo Di Napoli. In quella stagione il Palermo finì quinto in classifica dopo aver sognato a lungo, sotto la guida di Nedo Sonetti, la serie A sfumata all’ultima giornata con la sconfitta a Lecce. Quella gara coincise col primo anno della presidenza di Maurizio Zamparini: sabato la sfida con il Cosenza potrebbe essere l’ultima per Zamparini.

