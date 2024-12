Palermo, Dionisi resta: escluso l’esonero (almeno per il momento)

Dionisi esonerato? No, e quasi certamente non lo sarà in tempi ravvicinati. La domanda, a fine gara, era inevitabile, i tifosi effettivamente presenti allo stadio (il minimo stagionale, al di là del dato ufficiale) lo hanno chiesto a gran voce, irritati dall’ennesimo risultato negativo e sconcertati da un’altra prestazione piena di ombre e di confusione tattica.

Dalla società nessuna comunicazione ufficiale. Si sa soltanto che la squadra proseguirà il ritiro cominciato giovedì scorso. Evidentemente ci sono tante cose da chiarire all’interno di un gruppo che non sembra per nulla affiatato e con tanti giocatori delusi.

Ma sul tecnico non ci saranno novità, anche se la domanda su cosa fare comincia a circolare nelle stanze che contano, anche perché siamo alle soglie di una lunga sosta post natalizia e c’è il mercato alle porte. Dionisi, dal canto suo, ha detto con chiarezza che non ha nessuna intenzione di dimettersi.





Ad allontanare l’ipotesi di un cambio della guardia in tempi brevi c’è anche l’esperienza maturata in questi tre anni: certe decisioni da parte del City Group non sono mai istintive e sarebbe complicato ipotizzare un cambio di allenatore a sei giorni dalla partita con il Sassuolo.

E c’è anche da considerare che la “casa madre” deve affrontare il caso più grosso che riguarda il Manchester City: la rovinosa sconfitta nel derby, l’ennesima, con due gol subiti nel finale, impone una seria riflessione anche per quanto riguarda la squadra principe della galassia City, che è ormai lontanissima dalla prospettiva scudetto e arranca anche in Champions League.

Ma non c’è dubbio che il tecnico Dionisi, come anche qualche giocatore che potrebbe andare via a gennaio, è evidentemente sotto esame.

LEGGI ANCHE

GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH / VIDEO

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

LE DICHIARAZIONI DI DIONISI