Palermo, il ritiro continua: “Cerchiamo le soluzioni, non i colpevoli”

Ancora una settimana di ritiro per il Palermo. Dopo la sconfitta contro il Catanzaro, Alessio Dionisi ha confermato la scelta di continuare con il provvedimento preso nei giorni scorsi.

“Continueremo il ritiro, lo faremo per affrontare il problema, per parlarne – ha detto Dionisi – . Il momento dice che le cose non stanno andando bene. Può servire? Non lo so, ma sicuramente è un segnale. Non vogliamo trovare colpevoli, ma soluzioni”.

Il Palermo era andato in ritiro nella giornata di venerdì per preparare la gara col Catanzaro. Il provvedimento non ha dato i frutti sperati, ma si vuole continuare per dare una scossa ulteriore in vista della prossima partita.





I rosanero torneranno in campo contro il Sassuolo capolista, una sfida difficilissima per la caratura dell’avversario. La squadra di Grosso è reduce da sei vittorie consecutive e non perde dal 31 agosto. La gara è in programma il 21 dicembre alle ore 15.

