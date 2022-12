MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

E’ l’anno di Matteo Brunori, che macina record su record con la maglia del Palermo. Nessuno ha fatto meglio di lui tra i professionisti in Italia nel 2022, con le sue 34 reti in 12 mesi.

Lo scrive Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, mentre spiega come Matteo sia diventato tra “i migliori di sempre in rosanero”, superando anche Nestorovski. Adesso è ottavo a 41 gol. E non solo. In un anno solare ha messi a segno 30, superando così Toni che si fermò a 27.

Il bomber di Pavullo, però, fece meglio nella stagione singola con le sue 30 reti, Brunori ci è andato vicino totalizzandone 29 tra campionato e playoff di C. L’attaccante italo brasiliano è inoltre il miglior marcatore di sempre nella storia del Palermo in Serie C. Infine ci sono le reti in otto partite di fila (sempre in C) che infrangono un record durato 70 anni: dai tempi di Sukru (1950) che segnò in 7 match consecutivi.

LEGGI ANCHE

LEO STULAC, I TEMPI DI RECUPERO