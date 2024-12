Palermo, fumogeno e bottigliette in campo: altra multa del Giudice Sportivo

Altra multa per il Palermo. Il Giudice Sportivo della Serie B ha deciso di sanzionare il club rosa in seguito agli episodi accaduti al termine della gara col Catanzaro, persa dagli uomini di Dionisi. I tifosi hanno contestato la squadra, che era andata sotto la curva per ‘chiedere scusa’.

Il Palermo è stato sanzionato con 4mila euro di ammenda “per avere suoi sostenitori, al termine gara, lanciato un fumogeno e quattro bottigliette di plastica semi piene sul terreno di giuoco”. La sconfitta col Catanzaro è stata dura da digerire e i tifosi hanno contestato la squadra.

Il Palermo è stato multato altre due volte dal Giudice Sportivo in questa stagione. Un’ammenda di 10mila euro era stata comminata dopo la partita con la Sampdoria e un’altra da 3mila, poi però annullata.





LEGGI ANCHE

PROCURATORI E ‘CONSIGLIERI’: CHI LAVORA CON IL PALERMO

UNA ‘POLVERIERA’ CHIAMATA PALERMO