Palermo, il ritiro è finito: venerdì la partenza per l’Emilia

Finisce il ritiro del Palermo. L’allenamento mattutino di oggi, 18 dicembre, chiude il periodo trascorso dai giocatori tra Torretta e una struttura alberghiera cittadina: la preparazione proseguirà domani, 19 dicembre, al centro sportivo e nella giornata di venerdì i rosanero si trasferiranno in Emilia.

La società aveva scelto di mandare la squadra in ritiro giovedì scorso, ma la misura non aveva dato frutti (in termini di risultato) contro il Catanzaro, così si è deciso di proseguire. Il Palermo ha continuato il ritiro fino all’allenamento mattutino del 18 dicembre, ma nel primo pomeriggio i giocatori sono potuti tornare a casa.

Gli allenamenti in vista della gara con il Sassuolo riprenderanno il 19 dicembre ed è prevista anche la conferenza stampa di Alessio Dionisi. Nella giornata di venerdì i rosanero si trasferiranno in Emilia.





