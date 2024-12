Sassuolo, assenza importante col Palermo: infortunio per Mulattieri

Assenza pesante per il Sassuolo contro il Palermo. Dopo lo stop del difensore Filippo Romagna durante la partita contro la Reggiana, si aggiunge anche Samuele Mulattieri alla lista degli indisponibili.

Mulattieri è uscito durante la sfida contro il Frosinone e gli esami hanno evidenziato una lesione di basso grado dei muscoli flessori della coscia sinistra. L’attaccante italiano – che stava vivendo un periodo positivo, con tre gol realizzati nelle ultime cinque partite – salterà la partita col Palermo.

Grosso sta pensando a Luca Moro – che contro il Frosinone ha segnato il terzo gol della sua stagione – per sostituire Mulattieri. Torna disponibile per la fascia sinistra, invece, Josh Doig, che ha saltato la sfida di Frosinone per influenza.





