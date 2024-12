Palermo Futsal Club, vittoria contro il Bonifato: rosa campioni d’inverno

Il Palermo Futsal Club vince in trasferta contro il Bonifato Alcamo con il risultato di 3 – 7 chiudendo il 2024 in bellezza. Questo successo permette ai rosanero di laurearsi campioni d’inverno del campionato di serie C2 girone

Ad andare in rete La Fiura e Chinnici con due doppiette, Franco, Fiorentino e Di Chiara. Il primo tempo è terminato in pareggio con il risultato di 2 – 2, nella ripresa altre 6 reti hanno portato al risultato finale di 3 – 7.

I rosanero, nonostante siano una neopromossa, si ritrovano al primo posto in solitaria a +2 dal secondo posto. Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 4 gennaio alle ore 16:00 contro il Futsal Emiri, sfida valida per il secondo turno di coppa.





FOTO CREDIT: MIRKO VALENTI