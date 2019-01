I rosa tornano in campo e perdono contro la Salernitana, ma nel frattempo il nuovo Palermo prende sempre più forma. Dopo l’annuncio in Borsa, proseguono infatti le grandi manovre legate all’aumento di capitale, le cui modalità coinvolgono direttamente Dominic White, figura sempre più in primo piano.

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA E FERRARA

Mister White è da luglio 2018 presidente del fondo Eight capital (a cui fa capo John Michael Treacy, investitore e consigliere nel CdA del Palermo). White, come comunicato in Borsa, è proprietario di una SPV (il cui nome non è stato reso noto) che detiene le “loan notes”, cioè le obbligazioni a cui fa riferimento il capitale di Sport Capital Group e che potrebbe essere liquidate dallo stesso Palermo football club, soprattutto (si legge nel comunicato di Borsa) qualora i rosanero ottenessero in questa o nelle prossime stagioni la promozione in Serie A, con conseguente aumento di introiti e crescita di valore.

Da una rapida ricerca è possibile trovare nel suo profilo Linkedin, una biografia della sua carriera nel mondo della finanza: “24 anni in investimenti immobiliari e private equity europei che gestiscono oltre 3 miliardi di euro in beni aziendali e immobiliari quotati e privati. Ha guidato una serie di attività come sourcing, esecuzione e gestione di investimenti / attività nel Regno Unito, Germania, Francia, Paesi nordici, Italia, Portogallo e Svizzera. Raccolta di capitali (sia di debito che di capitale) nei mercati dei capitali quotati e privati. Posizioni di CEO e NED presso società di investimento regolamentate quotate e private di Londra”.

Lo stesso Mister White, come riporta il Giornale di Sicilia, ha aperto nei mesi scorsi due società di diritto inglese: si tratta di Windustries LTD (insieme a Roberto Colapinto) e Vad Option 1 LTD (con Riccardo Teodori). In entrambi i casi il socio è un membro del board del fondo maltese Abalone, vicino alla Financial Innovations di Facile e Belli e coinvolto nel tentativo di salvataggio della Melegatti. Non risulta siano questi i veicoli usati da White nell’operazione. Almeno per ora.

LEGGI ANCHE

STELLONE: “SCONFITTA IMMERITATA”

LE PAGELLE DI GUIDO MONASTRA

PALERMO – SALERNITANA, GLI HIGHLIGHTS

RAJKOVIC, PRIMO BOLLETTINO MEDICO

GDS – AHI PALERMO. I ROSA VANNO IN TILT