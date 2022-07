MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il nuovo Palermo dell’era City Group si prepara ad affrontare un nuovo corso che passerà anche dal rinnovamento: non solo della società ma anche delle infrastrutture.

Proprio per parlare di ciò – secondo quanto riportato da Benedetto Giardina nel Giornale di Sicilia – è stato fissato un incontro domani con il sindaco di Palermo Roberto lagalla.

Per lo stadio, che ha in vigore una concessione di 6 anni siglata nel 2020, è stato già fatto un restyling in occasione delle qualificazioni dell’Italia ai Mondiali. Per ottenere la concessione del diritto di superficie dovrà però entrare in gioco la Regione.

Altro fattore importante è il centro sportivo: gli emissari di Mansour hanno già controllato la zona di Torretta ( in cui il Palermo ha ottenuto la concessione del campo comunale) e puntano ad una struttura all’avanguardia: i lavori erano già iniziati. Intanto i rosanero, almeno fino al 30 luglio, sono sicuri di potersi allenare al Tenente Onorato di Boccadifalco.

LEGGI ANCHE

PALERMO-CITY E CALCIOMERCATO