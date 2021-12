MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“La seconda chance di Baldini potrà essere la seconda chance per tanti altri“. Queste le parole che aprono alla disamina del Giornale di Sicilia sugli esuberi e sui bocciati che cercano riscatto alla corte del neo tecnico.

In tanti cercheranno di convincere l’allenatore: come Michele Somma, mai convocato e finito fuori rosa al termine degli scorsi playoff. Da quel momento si è sempre allenato ma senza essere preso in considerazione da Filippi. Il difensore è il più pagato in rosa e ha un accordo fino al 2023.

Crivello era stato già reinserito e adesso potrebbe anche trovare più spazio. Giron, invece, finito fuori dai radar, potrebbe essere favorito dal ruolo più offensivo di Valente, trovando maggiori opportunità nella difesa a quattro. C’è anche Floriano alla ricerca di una seconda giovinezza: ultima volta da titolare? Il 17 ottobre.

Le prospettive dei giovani Marong e Peretti restano le stesse ma il cambio guida potrebbe invece agevolare Masimiliano Doda che era stato escluso dall’ex tecnico di Partinico per motivi disciplinari.

Sul quotidiano è presente anche una particolare statistica: i rosanero su punizione sparano a salve. L’ultima rete su calcio piazzato fu quella di Lorenzo Lucca contro il Bari. Da quel momento nessuno è riuscito a ripetersi.

