Una vicenda che rischia di assumere contorni sempre meno sportivi. Il Palermo è sempre più vicino alla non iscrizione e al baratro della serie B, ma nei prossimi giorni potrebbero essere le udienze e le questioni giuridiche a tenere banco.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, l’attuale società resterà attiva almeno fino al 5 luglio: in quella data (oltre all’assemblea dei soci) si tornerà infatti in Tribunale per l’istanza di commissariamento presentata dalla Procura Figc nei confronti del club, che nel frattempo era stato affiancato da un curatore speciale. A seguito delle ultime vicende, però, la Figc starebbe valutando tramite i propri avvocati possibili ulteriori azioni legali contro l’attuale proprietà del club.

Le questioni societarie riguardano però anche il debito ex Alyssa: da contratto, il 30 giugno 2019 era la data l’ultima per l’immissione dei restanti 20 milioni di euro; soldi che sarebbero serviti per la sopravvivenza del club e che rischiano definitivamente di non arrivare con la mancata iscrizione. Parallelamente c’è anche il processo a carico di Zamparini, che il 2 luglio andrà a processo proprio per le accuse relative alle vicende della cessione del marchio.

