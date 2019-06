Cara Sporting, non ho ancora capito se l’ultimo comunicato diffuso venerdì sera debba essere interpretato come “banale” o come “aggressivo”. Nel senso che tra le regole basilari di un giornalista e di un giornale c’è quello di NON diffondere notizie false e denigratorie e sappiamo bene che abbiamo anche il dovere di NON diffamare gratuitamente l’immagine e l’opera di aziende e professionisti. Ma le notizie sono notizie e vanno riportate. Anche quelle che non fanno comodo.

Come lei avrà certamente avuto modo di verificare, questa testata ha sempre riportato tutte le notizie in tempo reale e con il massimo della correttezza, abbiamo riportato anche il contenuto integrale (oltre che i video) delle vostre conferenze stampa, comprese tutte le evidenti contraddizioni.

Il tono del comunicato di ieri era però un po’ aggressivo e per la verità non mi è piaciuto. Questo posso dirlo? Sparare nel mucchio, come si dice in gergo, non è mai una bella cosa. Se lei ha delle contestazioni o delle precisazioni da fare questo sito sarà sempre a sua disposizione, mi arrogo la presunzione di dire che siamo un esempio di democrazia e correttezza.

BANCA IFIGEST SMENTISCE TUTTOLOMONDO

Di sicuro non consentiremo a nessuno, nè a Lei nè ad altri, di impedirci di ragionare e di commentare le vicende di cronaca, nel rispetto del vivere civile e delle regole deontologiche della professione (che svolgo da 40 anni).

Ho sempre avuto un senso di fastidio – ma questo è un problema mio, lo ammetto – nei confronti di chi fa spesso riferimento a “opportune sedi”, “diffidando tutti e chiunque reiteri ad arbitrariamente diffondere e propagare notizie allarmistiche”. Lo decide lei quali sono le notizie vere e quelle false? Dire che il Palermo non verrà iscritto alla serie B, che è una notizia allarmistica, è forse una notizia falsa? Scrivere che i bonifici ai giocatori non sono arrivati è una notizia allarmistica e falsa o semmai sono “imprecise” certe risposte che sono state date a precise domande?

Restiamo d’accordo così: se avrà voglia di interviste, di precisazioni, di correzioni ai nostri inevitabili errori alzi la cornetta del telefono, i suoi addetti stampa valorosissimi sapranno dove e come trovarmi in ogni momento. Lo stesso farò io con loro se avrò bisogno di un’intervista o una dichiarazione (che lei potrà anche non concedere, ci mancherebbe). In bocca al lupo e buona fortuna per le vostre attività.

LEGGI ANCHE

PALERMO, NIENTE RITIRO. “ORA CHI PAGHERA’ LE CAMERE”

PALERMO, MACAIONE SI DIMETTE DA SPORTING NETWORK