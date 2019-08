Un altro test positivo per i rosanero. Davanti a circa 100o tifosi, il Palermo batte il Lascari per 6-0 nella seconda amichevole del ritiro di Petralia Sottana: alle reti di Santana e Martinelli si sommano le doppiette di Ricciardo e Felici (appena arrivato nel ritiro rosanero, ma subito pimpante entrando dalla panchina).

—> L’ANALISI DEL MATCH, DI ROBERTO PARISI

FINE PARTITA

43′ s.t. – Felici prova la combinazione di prima con i compagni: un ottimo impatto per il giocatore arrivato in rosanero dal Lecce.

40′ s.t. – GOL PALERMO! ANCORA FELICI! Subito doppietta per il classe 2001, applausi per lui dai tifosi rosanero.

37′ s.t. – GOL PALERMO! FELICI! Pallone lungo sulla sinistra per il classe 2001 e conclusione a giro che si insacca sul secondo palo. Bel gol e bella azione!

36′ s.t. – JUAN MAURI! Altra occasione per lui: murata la conclusione di Felici, sul rimpallo ci prova ancora Juan Mauri, che però da buona posizione manda alto.

34′ s.t. – Ancora un tentativo per Kraja: conclusione stoppata dal numero 4 del Lascari Severino.

32′ s.t. – Altro brutto fallo su Corsino: il centrocampista palermitano anche in questo caso si rialza e torna a giocare.

30′ s.t. – Pergolizzi continua a sperimentare giocatori e moduli: Palermo adesso in campo con la difesa a tre (linea formata da Peretti, Dellafiore e Marong).

28′ s.t. – Brutto fallo su Corsino, che resta a terra per qualche istante, poi viene accompagnato a bordo campo.

27′ s.t. – Ci prova anche Ferrante: dribbling su un avversario e conclusione con il mancino. Musumeci blocca in due tempi.

26′ s.t. – JUAN MAURI! Punizione dal limite battuto dal centrocampista rosanero: conclusione di destro alta di poco.

23′ s.t. – DOPPIO CAMBIO PALERMO: esce Lancini, entra Marong. Esce Rizzo Pinna, entra Ferrante. Martinelli è ora l’unico rosanero ad essere in campo sin dal primo minuto.

20 ‘ s.t. – Difesa rosanero non impeccabile su un calcio di punizione del Lascari: Fallani manca la presa al volo, poi sugli sviluppi dell’azione Accardi è costretto ad alzare un campanile che finisce in angolo.

18′ s.t. – Azione del Lascari e contrasto in area tra Accardi e Castigliella: timida protesta del Lascari, ma per l’arbitro il contatto è regolare, si prosegue.

15′ s.t. – ACCARDI! Grande occasione sugli sviluppi di calcio d’angolo: tiro di destro e salvataggio sulla linea da parte della difesa del Lascari.

15′ s.t. – DOPPIO CAMBIO PALERMO: Esce Doda, entra Peretti. Esce Ricciardo, entra Corsino.

14′ s.t. – Il Palermo prova a colpire in contropiede con Ricciardo, che controlla e colpisce con il sinistro dalla distanza: pallone deviato in calcio d’angolo.

12′ s.t. – Fallo in attacco in area di rigore per il Palermo: Lancini protesta con il direttore di gara.

11′ s.t. – Incursione centrale del Palermo, che prova servire Rizzo Pinna: conclusione murata dalla difesa. Subito pimpante Felici, che ha subito tentato un paio di progressioni.

10′ s.t. – GOL PALERMO!! MARTINELLI!! Scambio con Kraja dopo il calcio d’angolo e conclusione di sinistro in diagonale di Martinelli: pallone che si insacca sul secondo palo.

8′ s.t. – DOPPIO CAMBIO PALERMO: esce Santana, entra Felici (prima volta per lui in rosanero). Esce Martin, entra Mauri.

7′ s.t. – Sul rinvio del Lascari, il Palermo rischia di farsi trovare impreparato: cambio di gioco efficace, ma conclusione da fuori che termina alta.

4′ s.t. – Ancora un’azione sull’asse Rizzo Pinna-Ricciardo: il bomber prova servire il compagno con un filtrante; attento il portiere Musumeci in uscita.

2′ s.t. – Il Palermo prova a rendersi pericoloso sulla destra con due lanci lunghi, ma in entrambi i casi il pallone è irraggiungibile per Rizzo Pinna.

ORE 18.30 – INIZIA LA RIPRESA

ORE 18.28 – Tre cambi per il Palermo: Esce Bechini, entra Dellafiore. Esce Langella, entra Kraja. Esce Pelagotti, entra Fallani. Accardi passa a terzino sinistro.

ORE 18.17 – FINE PRIMO TEMPO. Il Palermo cresce alla distanza, chiudendo il primo tempo sul 3-0: Santana firma l’1-0 con una perla su punizione; raddoppio di Ricciardo (su rigore procurato da Santana) e tris firmato sempre da Ricciardo dopo una mischia in area.

44′ p.t. – GOL PALERMO!!! RICCIARDO!!! Calcio d’angolo dalla sinistra: la difesa respinge e Martinelli prova due volte la conclusione. Ricciardo risolve in mischia con un tocco di sinistro all’interno dell’area.

43′ p.t. – Ancora un azione del Palermo sulla sinistra: stavolta però Langella sbaglia completamente il cross e consegna palla al portiere avversario.

38′ p.t. – Palermo pericoloso su situazione da calcio d’angolo dalla sinistra: il portiere del Lascari spazza una prima volta il pallone dall’area, poi sul contro-cross blocca il pallone eludendo il tentativo di testa di Lancini.

36′ p.t. – GOL PALERMO!!! RICCIARDO! L’attaccante apre il piatto destro, portiere spiazzato.

35′ p.t. – RIGORE PER IL PALERMO! Inserimento di Santana e assist di Ricciardo da centro area; il capitano rosanero atterrato in area prima del tiro.

30′ p.t. – Il Palermo prova ancora a sfondare dalla sinistra, ma il Lascari porta un pressing efficace e riconquista palla, subendo anche fallo a centrocampo.

27′ p.t. – OCCASIONE PALERMO: cross dalla sinistra di Santana, deviazione di Ricciardo e pallone che finisce tra i piedi di Langella che però in area piccola sbaglia lo stop e regala palla al portiere.

23′ p.t. – Cross dalla sinistra di Rizzo Pinna per Martinelli in area: il centrocampista prova a girarsi ma arriva una bella chiusura della difesa del Lascari.

21′ p.t. – GOL PALERMO!! SANTANA!!!!! Splendido gol su punizione del capitano rosanero: conclusione a giro di sinistra sopra la barriera: pallone all’incrocio dei pali, Palermo in vantaggio.

20′ p.t. – Filtrante sontuoso di Martin sulla trequarti: fallo su Rizzo Pinna e punizione dal limite per i rosanero.

18′ p.t. – RICCIARDO! Palla lunga in profondità per il bomber rosanero, che salta il difensore in velocità e colpisce con il sinistro a incrociare. Pallone alto ma bella azione del giocatore rosanero.

15′ p.t. – Occasione Lascari: calcio d’angolo dalla destra e colpo di testa che finisce alto. Anche il Lascari si fa vedere in avanti.

12′ p.t. – Il Palermo gioca un buon calcio ma non riesce ancora a trovare la rete: tra i migliori ancora una volta Martin, sempre più leader del centrocampo rosanero.

10′ p.t. – SANTANA! Cross in mezzo di Martinelli, Rimpallo favorevole di Ricciardo e Santana colpisce da due passi: si salva il Lascari con un grande intervento del proprio portiere, ma il capitano rosanero ha sciupato una grande occasione.

9′ p.t. – Martinelli ci prova ancora con il destro…. ma colpisce male e il pallone finisce dritto in tribuna.

8′ p.t. – Bel calcio d’angolo di Rizzo Pinna dalla sinistra: Langella non ci arriva per un nulla. Poi il Lascari spreca un bel contropiede.

6′ p.t. – Contrasto nell’area del Lascari: l’arbitro fischia fallo a Ricciardo, che si lamenta invece di un fallo di mano avversario.

4′ p.t. – Prima azione del Palermo: Rizzo Pinna allarga per Santana; il capitano tocca di prima per Martinelli. Destro di poco a lato

ORE 17.32 – INIZIA LA PARTITA

ORE 17.30 – Il Palermo batterà il calcio d’inizio: attaccherà nel primo tempo da sinistra verso destra.

ORE 17.28 – Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Tra poco il via alla partita. Palermo in completo nero e numeri rosa, Lascari in completo giallorosso.

ORE 17.20 – Grande accoglienza per il Lascari da parte dei propri tifosi: la squadra giallorossa corre sotto latribuna ad applaudire i propri sostenitori.

ORE 17.14 – Il Lascari rientra negli spogliatoi, ultime fasi di riscaldamento per il Palermo.

ORE 17.03 – Squadre in campo per il riscaldamento. Sugli spalti di Petralia sono arrivati anche gli ultras del Lascari.

ORE 16.42 – Ecco la formazione ufficiale rosanero:

PALERMO : 1 Pelagotti, 3 Bechini, 4 Accardi, 6 Martinelli, 8 Martin, 9 Ricciardo, 10 Rizzo Pinna, 11 Santana (cap.), 19 Lancini, 23 Doda, 33 Langella.

A disposizione: 22 Fallani, 5 Dellafiore, 7 Corsino, 15 Marong, 16 Ambro, 17 Ferrante, 21 Lucera ,26 Mauri, 54 Peretti, 73 Kraja, 75 Felici.

Allenatore: Rosario Pergolizzi.

Seconda amichevole per i rosanero. Dopo la vittoria per 5-0 con la Supergiovane Castelbuono, il Palermo sfida il Lascari nel secondo e ultimo test del ritiro estivo a Petralia Sottana.

LEGGI ANCHE

CRIVELLO A UN PASSO DAL PALERMO: I DETTAGLI

VECCHIO PALERMO, ZAMPARINI E ARKUS NEI GUAI

GDS – ABBONAMENTI, CAOS DA RECORD. TEMPO FINO AL 6 SETTEMBRE

PRES. LASCARI: “SARÀ UNA GIORNATA DI FESTA”