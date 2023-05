MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

A separare il Palermo dal sogno playoff c’è anche un’ultima sfida con una “big” di questa stagione di Serie B. A Cagliari i rosanero vanno a caccia non solo dei punti per assicurarsi la qualificazione ma anche l’opportunità di sfatare uno dei tabù di questa annata: battere in trasferta una delle squadre che la precedono in classifica.

Il Giornale di Sicilia sottolinea infatti i numeri del Palermo lontano dal “Barbera”: sebbene sia il secondo miglior attacco in trasferta (22 reti), la formazione di Corini sin qui non ha mai vinto sul campo di una delle altre squadre che attualmente si trovano ai primi 9 posti in classifica (manca solo la trasferta di Cagliari per completare il quadro, ndr.). Ed è dal 29 gennaio (Ascoli-Palermo 1-2) che i rosa non vincono in trasferta in campionato.

Fanno da ‘contraltare’ le statistiche del Cagliari contro le big. E in un certo senso i sardi hanno lo stesso tabù dei rosanero… ma al contrario: non perdono una partita in casa dal 1° ottobre, ma contro le big il Cagliari non ha mai vinto in casa; il bilancio alla Unipol Domus è di 5 pareggi e due sconfitte.

