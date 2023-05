MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

“Brunori non c’è, il Palermo chiede a Tutino e Soleri i gol per i playoff”. Questo il tema principale sviluppato nella pagina sportiva del martedì dal Giornale di Sicilia, che (oltre a riportare le parole dell’esterno Marco Sala e le notizie dal campo alla ripresa degli allenamenti) fa il punto su quello che sarà l’assetto offensivo obbligato per la trasferta di Cagliari.

Ma l’unico precedente con il capitano assente è “dolce” per i rosa: coppia titolare Soleri-Tutino e 5-2 al Modena in casa (entrambi a segno). Toccherà a loro (sottolinea Salvatore Orifici) “non far rimpiangere l’assenza del numero 9 del Palermo. Ad entrambi il compito di trovare la via del gol, cosa che in realtà non è mai riuscita con continuità a chi ha fatto coppia con lo stesso Brunori”. E i numeri dicono che per entrambi i gol in coppia con Brunori sono arrivati solo da subentrati, mai da titolari.

