I numeri lo certificano: il pubblico rosanero torna al Barbera. Dopo il bagno di folla con il San Tommaso (primo match interno della stagione), la tendenza si è confermata anche contro il Marina di Ragusa consegnando agli archivi un dato importante: oltre 30 mila spettatori allo stadio in appena due partite. Va precisato che il dato ufficiale rappresenta la somma di abbonati e paganti, in realtà i presenti sono stati un po’ meno perchè molti dei 10.000 abbonamenti sono stati acquistati da palermitani residenti all’estero che difficilmente potranno seguire la squadra domenicalmente.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, bisogna tornare indietro di 4 anni per vedere numeri simili: era la Serie A 2015/16 e il Palermo vinse contro Genoa e Carpi (oltre 20 mila spettatori in entrambe le partite), prima di entrare in una spirale conclusasi con una salvezza soffertissima, ottenuta all’ultima giornata con il Verona.

Un dato quasi identico fu ad esempio quello della stagione 2012/13 (terminata con la retrocessione), con 33.406 spettatori contro i 33.112 attuali, ma in quel caso si trattava di numeri al ribasso rispetto alle stagioni precedenti.

Quelli attuali invece sono una netta inversione di tendenza rispetto alla Serie B: solo 13 mila spettatori in due partite nel 2017/18, appena 11 mila nella stagione scorsa; stagioni in cui (tra disaffezione, proteste contro Zamparini e match a orari scomodi) di partite ce ne vollero 5 o 6 per toccare quota 30 mila spettatori in stagione. Ora il Palermo ci riprova e il pubblico, tra abbonati e biglietti venduti, (almeno per ora) risponde presente.

