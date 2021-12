MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Un esonero avvenuto proprio a casa di Dario Mirri. Nell’edizione odierna del Giornale di Sicilia viene descritto l’esonero del tecnico di Partinico che adesso ha lasciato il posto a Silvio Baldini. L’addio di Giacomo Filippi si è concretizzato nella dimora del presidente e alla vigilia di Natale.

Un incontro che è stato “cordiale ma diretto“. Castagnini era già in contatto con Baldini e l’esonero era nell’aria. Sul banco degli imputati non c’è solo l’ultima sconfitta in campionato col Latina – goccia che ha fatto traboccare il vaso – , ma la gestione del gruppo e l’involuzione di alcuni elementi di punta come Almici e Luperini.

Un altro elemento decisivo che ha portato alla chiusura del rapporto con la società rosanero è stato il post partita della sfida col Bari, quando Filippi lamentò la necessità di intervenire sul mercato. Azione che l’ambiente non ha gradito.

