Una scuola calcio “diffusa” nel territorio, grazie a un intero circuito di società sportive affiliate sotto i colori rosanero, per valorizzare i giovani talenti. Prende il via la Scuola Calcio Palermo, che per la prima volta mette insieme alcune tra le migliori realtà della formazione calcistica giovanile, attive già da anni in città, in un’unica scuola calcio di eccellenza rivolta ai ragazzi dai 6 anni in su. L’obiettivo, in linea con il piano di sviluppo del Palermo F.C., è avviare progetti che possano consentire lo sviluppo dei settori giovanili, non solo come fucina di nuovi talenti ma anche per il radicamento di sani valori sportivi e la crescita sotto il profilo umano.

In virtù di questo accordo, il Palermo garantirà alle società affiliate la supervisione e il supporto tecnico nella gestione della Scuola Calcio Palermo inviando periodicamente i propri istruttori per condividere le linee guida sul rapporto tra numero di Istruttori ed iscritti, il numero di allenamenti settimanali, la garanzia di una adeguata assistenza sanitaria e tanto altro. Al termine della stagione sportiva il Palermo FC avrà poi la facoltà di tesserare per le proprie formazioni giovanili gli atleti più meritevoli, esercitando un vero e proprio diritto di prelazione. I ragazzi che frequentano le società del circuito indosseranno esclusivamente materiale tecnico con i colori e il logo del Palermo.





“Finalmente il calcio a Palermo può contare su un canale diretto tra il territorio e la società sportiva che più di tutti rappresenta quel territorio”, ha detto Rosario Argento, nominato responsabile del progetto. “Per essere sicuri di poter raggiungere in maniera capillare tutte le più belle e promettenti energie della nostra città, non esisteva modo migliore se non quello di coinvolgere i professionisti che ogni giorno, con passione, coltivano i sogni dei giovani talenti. Con un progetto condiviso e comune, il Palermo può così da una parte fornire competenza, professionalità e metodo, e dall’altra garantirsi uno sguardo attento sui talenti emergenti che possono diventare i campioni di domani. In mezzo, nuove generazioni di tifosi del Palermo, che possono sviluppare una vera appartenenza al club della propria città, nutrendo l’opportunità concreta di poter indossare un giorno la maglia della prima squadra”.

Ad aderire al circuito sono al momento la A.S.D. VIS PALERMO con sede in viale Michelangelo presso i campi di calcio del Green Prater, la polisportiva Calcio Sicilia presso il campo Pisani, il Buon Pastore presso i campi di via Generale Chinnici, la polisportiva CEI presso i campi del Gonzaga, la società il Calcetto presso il campo Pisani, la società ACCADEMY RIBOLLA presso i campi di Calcio del Ribolla. Ma il progetto è aperto anche ad altre società che vorranno aderire.

