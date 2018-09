ORE 15.47 – Finisce il primo tempo, Palermo in vantaggio per 2 – 0. Dopo un buon inizio del Perugia, i rosanero hanno sfruttato alla grande le prime due occasioni per segnare. La squadra di Nesta subisce il contraccolpo e il Palermo sfiora più volte il terzo gol.

43′ p.t. – Occasione sempre per Trajkovski! Il macedone stavolta tira di sinistro da dentro l’area di rigore. La palla esce alla destra di Gabriel di un soffio.

42′ p.t. – Gran tiro di Trajkovski dal limite dell’area di rigore. La palla esce di poco. Il numero 10 è on fire!

41′ p.t. – AMMONITO GYOMBER dopo una grande giocata di Trajkovski!

39′ p.t. – Ci prova il Perugia. Moscati crossa dalla zona destra dell’area di rigore, Rajkovic sporca il traversone e la palla viene bloccata da Brignoli.

33′ p.t. – Nestorovski, dopo il gol, non ha sbagliato un pallone. Il Palermo gestisce bene il vantaggio, Perugia mai pericoloso.

28′ p.t. – Occasionissima per Trajkovski! Bravissimo Haas a recuperare palla e a servire il macedone al limite dell’area di rigore. Il tiro di sinistro del numero 10, però, è ben parato da Gabriel.

26′ p.t. – Calcio di punizione pericoloso al limite dell’area di rigore per il Perugia. Ci prova Moscati ma la palla finisce alta sopra la traversa. Nessun pericolo per Brignoli. Il Palermo gestisce.

20′ p.t. – AMMONITO JAJALO! Brutto fallo del bosniaco a centrocampo.

18′ p.t. – GRAN GOL DI NESTOROVSKI! Trajkovski inventa sulla trequarti, Aleesami taglia il campo verso il centro e riceve l’imbucata del numero 10. Lo stop del laterale sinistro si trasforma in un assist per Nestorovski che con un bel sinistro a giro punisce Gabriel. Due tiri, due gol per il Palermo!

14′ p.t. – GOL DI BELLUSCI! Calcio d’angolo di Trajkovski verso il centro dell’area di rigore. Il difensore rosanero usufruisce di un blocco di Rajkovic e colpisce di testa tutto solo all’altezza del dischetto. 1 – 0 per il Palermo!

9′ p.t. – Jajalo prova a servire Nestorovski in area di rigore, ma il macedone è per la seconda volta in pochi minuti in fuorigioco.

6′ p.t. – Il Perugia fa girare bene il pallone. Ottimo atteggiamento degli uomini di Nesta. I rosanero sono poco precisi e ancora non si sono resi pericolosi.

3′ p.t. – Prima conclusione della gara per il Perugia. Dragomir calcia dai 25 metri, Brignoli blocca in due tempi. La squadra di Nesta ha iniziato bene.

ORE 15.02 – Inizia la partita! Il Palermo attacca dalla destra vestro sinistra. Piccola curiosità: Salvi si è tinto i capelli di biondo platino.

ORE 14.59 – Squadre in campo. Palermo in maglia rosa con pantaloncini neri. Perugia in completo bianco.

ORE 14.56 – Le squadre stanno per entrare in campo. Il terreno di gioco, nonostante la pioggia, è in buone condizioni. Antonio Ponte è in tribuna per assistere alla gara.

PALERMO – PERUGIA, BARBERA SEMIVUOTO

La missione del Palermo è una sola: tornare a gioire al Barbera. Dopo i buoni segnali riscontrati soprattutto nella seconda parte della gara contro il Foggia, gli uomini di Tedino vogliono confermarsi contro il Perugia di Alessandro Nesta. Dalle 15 diretta testuale su Stadionews.

Le formazioni ufficiali:



PALERMO (3-5-2): 1 Brignoli; 31 Pirrello, 2 Bellusci, 5 Rajkovic; 14 Salvi, 32 Haas, 8 Jajalo, 20 Falletti, 19 Aleesami; 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.).

A disposizione: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 11 Embalo, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 35 Murawski.

Allenatore: Bruno Tedino.

PERUGIA (3-5-2): 22 Gabriel; 15 Ngawa, 32 Gyomber, 4 El Yamiq; 9 Mustacchio, 23 Moscati, 24 Dragomir, 5 Verre, 25 Falasco; 10 Vido, 11 Melchiorri (cap.).

A disposizione: 1 Leali, 12 Perilli, 7 Mazzocchi, 8 Bianco, 13 Sgarbi, 16 Ranocchia, 18 Bordin, 20 Bianchimano, 21 Cremonesi, 26 Terrani, 28 Kouan.

Allenatore: Alessandro Nesta.

ARBITRO: Francesco Fourneau (Roma 1)

Assistenti: Francesco Fiore (Barletta) – Michele Grossi (Frosinone)

Quarto ufficiale: Valerio Marini (Roma 1)

