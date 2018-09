La battaglia legale del Palermo continua. Le sorti dei rosanero nel caso Frosinone si decideranno nell’udienza in programma presso il Tar del Lazio mercoledì 26 settembre, giorno in cui il Tribunale amministrativo tratterà anche il tema del format della Serie B.

Il ricorso è stato presentato dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che l’11 settembre scorso aveva definito “stridente la contraddizione tra gravità dei fatti descritta e sanzione effettivamente irrogata ai danni del Frosinone”, sottolineando “la perentorietà dei termini esistenti all’interno del sistema sportivo, anche in relazione agli organi di giustizia federale, essendo tali principi fondamentali per una corretta instaurazione dei procedimenti e il regolare svolgimento dei campionati e di qualsiasi altra competizione“.

La strategia del Palermo è chiara: i legali del club rosanero si opporranno all’ipotesi di “situazione cristallizzata” e chiederanno la riammissione in A (anche in sovrannumero) proponendo una bozza di calendario alternativo per recuperare i match già giocati dal Frosinone nelle prime giornate di A (mentre i ciociari rigiocherebbero in serie B i match con le squadre affrontate dal Palermo). In ogni caso il Palermo ha avanzato richiesta di risarcimento danni.

Il ricorso sarà seguito in aula dal pool di legali rosanero (Pantaleone, Trinchera e Terracchio), con la consulenza degli avvocati De Renzis e Burlamacchi.

