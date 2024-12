Palermo Primavera, seconda vittoria di fila: battuto il Benevento

Vittoria in trasferta per il Palermo Primavera contro il Benevento. I ragazzi di Cristiano Del Grosso hanno vinto per 0 – 3 la gara valida per l’11a giornata.

I giovani rosanero hanno dominato fin dal primo minuto, mettendo subito in forte difficoltà i ragazzi del Benevento. Di Mitri ha aperto le danze rosanero al 17’ del primo tempo dopo l’assist di Brutto. Nel secondo tempo i rosa hanno chiuso la partita con le reti di Vaccaro al 17’ del secondo tempo e di Avena quattro minuti, regalando così la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Dopo questa vittoria i rosanero salgono al quarto posto in classifica, a quota 19 punti. Nella prossima sfida, il Palermo Primavera giocherà in casa contro il Frosinone. I rosanero sono l’unica squadra imbattuta in trasferta nel girone.





