La forte riscoperta dei talenti siciliani e il loro rilancio nel calcio che conta sono al centro del progetto di Dario Mirri e Tony Di Piazza per il settore giovanile del Palermo.

Le squadre giovanili, che potrebbero essere coordinate dall’esperto Rosario Argento, saranno quattro: Juniores (under 19), Allievi (under 17), Giovanissimi (under 15) ed Esordienti. Nel processo di scouting sarà fondamentale un forte rapporto con il territorio e le collaborazioni con le realtà locali.

“Sono già stati avviate interlocuzioni virtuose con realtà sportive storiche e blasonate come Palermo Calcio Popolare, Calcio Sicilia, Parmonval, Cantera Ribolla, Cus Palermo e tante altre“, si legge nel piano triennale. L’obiettivo della nuova società, attraverso la creazione di un settore giovanile forte, è quello di autofinanziarsi e creare valore economico e patrimoniale.

