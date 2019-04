Il Palermo torna a rischiare sul fronte sportivo e giudiziario. Venerdì prossimo si terrà infatti l’udienza presso la quinta sezione civile del Tribunale di Palermo: la procedura è avviata dalla Procura Federale della Figc, che chiede provvedimenti contro gli amministratori e la loro revoca. Il Palermo rischia il commissariamento per irregolarità gestionali.

ECCO LA SOCIETA’ VEICOLO CHE ACQUISIRA’ LE QUOTE

Come riportato da Benedetto Giardina per il Giornale di Sicilia, è questo il contenuto dell’incontro di circa un mese fa tra i pm palermitani e il procuratore federale Pecoraro, che ha avviato la stessa procedura ex art. 2409 del codice civile che ha visto coinvolto il Cesena un anno fa (poi fallito, ndr.). Il legale della società rosanero, dott. Stanghellini, ha però richiesto il rinvio dell’udienza di 15 giorni: una proroga che se accolta permetterebbe di completare il closing con Arkus Network.

La Procura Figc inoltre dovrebbe deferire sia Maurizio Zamparini sia Giovanni Giammarva per le indagini condotte sui bilanci relativi agli anni 2016, 2017 e 2018, con il club che verrebbe deferito a titolo di responsabilità diretta: se accolto, il deferimento può portare ad una penalizzazione.

LEGGI ANCHE

I FRATELLI TUTTOLOMONDO: “MAI CONTATTI CON ZAMPARINI”

LE PROBABILI FORMAZIONI

CESSIONE PALERMO, ORLANDO: “ATTENDO CONFERME DALLE ISTITUZIONI”