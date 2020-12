Mario Alberto Santana ha ripreso a correre con la squadra. Buone notizie dal campo d’allenamento per il Palermo, che, come riporta Benedetto Giardina sul Giornale di Sicilia, comincia a ritrovare il suo capitano anche solo per un lavoro personalizzato.

La lista degli indisponibili, quindi, si va assottigliando. Nei giorni scorsi, infatti, anche Marong è tornato ad allenarsi, e col recupero anche di Corrado, al momento l’unico indisponibile è Almici. Chiaramente è molto difficile che Santana venga convocato già per la gara con la Casertana, ma il segnale del suo ritorno in gruppo è importante soprattutto per il morale dei rosanero.





Santana, in stagione, non è mai partito dal primo minuto, ma è stato convocato in tre occasioni e ha sempre giocato: a Teramo, contro l’Avellino e nella trasferta di Bisceglie, ultima presenza stagionale. Il capitano rosa, poi, ha dovuto lottare contro il Covid-19 e i postumi della malattia.

Corrado, invece, altro recuperato della settimana, è arruolabile per la gara contro la Casertana. L’esterno difensivo si allena con il resto dei compagni e tornerà nella lista dei convocati. Boscaglia, quindi, ha la rosa quasi al completo per una partita che non si può sbagliare.

