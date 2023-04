MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Preoccupano le condizioni di Dario Saric, ma Leo Stulac potrebbe presto tornare in campo e, intanto, Marco Sala freme per il rinnovo. La situazione dei due centrocampisti fa pensare Corini: l’ex Ascoli, uscito malconcio da Benevento, attende gli esami che saranno svolti oggi ma il cui esito sarà rivelato mercoledì.

L’allenatore, secondo quanto riportato dal Giornale di Sicilia, spera non sia nulla di serio e di poterlo avere a disposizione per Como. Intanto, dovrà fare a meno di Aurelio che proverà a tornare in tempo per la Spal. Passi avanti, invece, per il lungodegente Stulac che mercoledì si riunirà ai compagni a Boccadifalco: servirà un lavoro differenziato, ma se darà le giuste risposte è previsto un suo inserimento per svolgere l’intero allenamento prima di Cagliari.

Capitolo Marco Sala: l’esterno autore della rete contro il Benevento è in prestito dal Sassuolo, ma ha già manifestato la volontà di rimanere in Sicilia. Sala ha messo alle spalle gli infortuni che hanno condizionato la sua stagione e ora attende il ds Rinaudo per trovare la quadra con la società che detiene il suo cartellino.

LEGGI ANCHE

GDS – “CALENDARIO, CHE SPRECO PER IL PALERMO”, “EPPURE NON E’ FINITA”

GOL ANNULLATO AL PALERMO, L’OPINIONE DELL’EX ARBITRO MARELLI

PALERMO, POCA PERSONALITA’: LA SQUADRA FRENA A UN PASSO DAL TRAGUARDO

PALERMO – BENEVENTO, LE PAGELLE IRONICHE