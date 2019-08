Nuovo Palermo e SLC CGIL a lavoro per cercare di definire al più presto il futuro dei dipendenti della vecchia società. Gli ultimi incontri hanno portato ad una prima intesa sul riassorbimento in tempi brevi di alcuni dipendenti, ma nei prossimi giorni sono previsti nuovi incontri per definire il piano completo da portare avanti nei prossimi mesi e anni.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, il prossimo incontro è in programma il 22 agosto, cioè in corrispondenza della fine del ritiro estivo della squadra: l’obiettivo del sindacato è trovare un’intesa con Hera Hora che dia garanzie sulla riassunzione, garantendo ai lavoratori una sorta di priorità in caso di future assunzioni.

Al momento sono confermate le stime secondo cui saranno al massimo cinque i dipendenti riassunti nell’immediato, a causa di un budget limitato dalla presenza in Serie D: in caso però di immediato salto tra i professionisti, potrebbe sbloccarsi anche l’eventuale riassunzione di tutti gli altri lavoratori. Il tutto in attesa del verdetto del Tribunale fallimentare sulla società dei Tuttolomondo: la prima udienza è fissata per il 22 agosto.

