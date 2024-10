Palermo verso Modena, i tifosi ci sono: ma niente sold-out in trasferta

I tifosi del Palermo, come sempre, ci saranno. Ma al Braglia non è previsto il sold out. In ogni caso, dall’inizio della vendita dei ticket i sostenitori rosa hanno messo mano al portafoglio acquistandone buona parte.

Ci sarà comunque un piccolo muro di supporter rosa, con i palermitani che hanno comprato più della metà dei 3.200 posti a sedere a disposizione.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che illustra anche come l’Osservatorio abbia aumentato la quantità di steward per garantire un maggior numero di controlli.