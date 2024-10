Bisoli: “Rispettiamo il Palermo, ma so il valore del mio Modena. Sono tranquillo”

Pierpaolo Bisoli, allenatore del Modena, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Palermo, in programma sabato 19 ottobre, alle ore 15.

“Ci attendono 4 partite nell’arco di 15 giorni ma dobbiamo pensare solo al Palermo, la Serie B non ti permette di ragionare a lungo termine. Il Palermo è partito per vincere il campionato, ha preso giocatori importanti, anche stranieri che arrivano da categorie superiori. Sappiamo il valore dell’avversario, lo rispettiamo, ma so anche il valore del mio Modena, su questo sono tranquillo“, afferma.

Sull’organico, dice: “Cominciamo a recuperare almeno altri 4 giocatori, il minutaggio è da valutare ma quanto meno arrivo alla sfida di domani con 18 giocatori disponibili. I ragazzi mi hanno dato ottime risposte anche in situazione di grande emergenza, non solo sul piano delle prestazioni: il clima che viviamo tutti i giorni al campo è bellissimo, ho un gruppo che non cambierei per niente al mondo e per questo sono sicuro che proseguendo su questa strada ci toglieremo grandi soddisfazioni”.

