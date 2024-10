Malore per Zeman: è ricoverato in ospedale a Pescara

Nuovo malore per Zdeněk Zeman. Il boemo è ricoverato nella clinica Pierangeli di Pescara da martedì sera per controlli dopo aver subito una leggera ischemia, che poi si è rivelata un ictus cerebrale.

Zeman, già a febbraio, era stato costretto a lasciare la guida del Pescara a causa di problemi di salute. In quell’occasione era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di stent coronarici, eseguito dall’equipe del professor Stefano Guarracini. Le sue condizioni avevano reso necessario un allontanamento dalla panchina biancazzurra per consentire un recupero adeguato.

Pochi giorni fa, il tecnico ha accusato un malore mentre si trovava a Roma, ed è stato immediatamente trasportato d’urgenza alla clinica Pierangeli. I medici sospettano che abbia subito un’emiparesi al braccio destro e, attualmente, è sotto stretta osservazione. Sono in corso accertamenti continui per monitorare le sue capacità motorie e neurologiche, con l’obiettivo di valutare l’entità del danno subito.

Nonostante il quadro clinico rimanga grave, l’allenatore non è in pericolo di vita. Circa sette mesi fa era ancora alla guida del Pescara, ma le sue condizioni di salute lo avevano già costretto a dimettersi. Nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi esami per stabilire con maggiore precisione il percorso di cura necessario.

