Il direttore dell’area tecnica del Catania, Maurizio Pellegrino, è stato intervistato da La Sicilia dopo il pareggio nell’ultima giornata di campionato contro il Foggia. Gli etnei hanno concluso la regular season al sesto posto, ma la classifica potrebbe cambiare da mercoledì, quando verrà presentato il ricorso al CONI per i punti di penalizzazione.

“Sarebbe giusto che al Catania restituissero i due punti di penalità che fanno mostra da mesi. Il gruppo ha meritato sul campo una posizione differente del sesto posto. La stagione regolare è stata soddisfacente. Abbiamo sempre lottato a testa alta contro, questo particolare mi fa restare più che mai fiducioso per il prosieguo”.





Sulla partita contro il Foggia: “In Puglia abbiamo rimontato due gol dopo qualche errore, ma prendo per buona la reazione di un gruppo che è stato ancora una volta ridisegnato in campo per via delle numerose assenze”.

