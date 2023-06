MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Renzo Castagnini lascia Perugia. Era già nell’aria da alcuni giorni e adesso è ufficiale: il direttore sportivo ha trovato l’accordo con il club per la risoluzione del contratto.

“AC Perugia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con il direttore sportivo Renzo Castagnini per la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale. Il club ringrazia il dirigente per il lavoro svolto in questa difficile stagione e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

Per Castagnini adesso rimane aperta l’opzione Vicenza: il club veneto non ha rinnovato il contratto a Federico Balzaretti ed è quindi alla ricerca di un nuovo ds. Potrebbero essere decisivi gli ottimi rapporti tra Castagnini e Sagramola, ad del Vicenza.

