Le bianconere sbarcano in Puglia. Sesta giornata del campionato di Serie A femminile e allo stadio “Antonucci” di Bitetto si gioca Pink Bari – Juventus. Ma dove vedere la partita in diretta tv e in streaming?

Il calcio d’inizio della sfida è in programma alle ore 14.30 di domenica 18 ottobre e la sfida sarà trasmessa in diretta streaming: a trasmetterla sarà Juventus tv, il canale tematico ufficiale bianconero, disponibile online (QUI).





Il match sarà visibile anche su TIMVISION che anche quest’anno detiene i diritti tv di tutte le partite della Serie A femminile ed è il main sponsor del campionato.

LEGGI ANCHE

SERIE A FEMMINILE: IL CALENDARIO